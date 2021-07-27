Коррупционеров принимали на работу в госорганы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области за полгода зарегистрировали 51 преступление, из них 44 – по коррупционным фактам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, взяточники нанесли ущерб в размере свыше 419 млн тенге. Изобличены шесть руководителей государственных органов. В этом году осудили уже 11 человек, из них троих приговорили к лишению свободы.

Сотрудники ведомства провели шесть внешних анализов коррупционных рисков в восьми организациях. Внесли 141 рекомендацию.

«В рамках работы по выявлению и пресечению административных правонарушений к административной ответственности привлечены четыре лица с наложением штрафов на сумму 4,2 млн тенге. В ходе мониторинга фактов трудоустройства лиц, осужденных за коррупцию, на работу в государственные органы и организации квазигосударственного сектора установлен факт принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление. В результате наложен штраф в размере свыше 145 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе.



