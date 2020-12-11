Коррупционерам запретят работать в квазигосударственном секторе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается установить запрет на работу коррупционеров в квазигосударственном секторе. Об этом сообщила советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова на брифинге «Совершенствование антикоррупционного законодательства: правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квазигосударственном секторе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только с начала текущего года в совершении коррупционных преступлений установлено 83 должностных лица квазигоссектора, из которых 51 – это руководители различного ранга: 20 – республиканского, 21 – областного, 10 городского и районного уровней. Следует отметить, что с января текущего года должностные лица квазигосударственного сектора с любой долей участия государства отнесены к субъектам коррупции. Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс. Если ранее компании только с долей участия 50% и выше являлись субъектами коррупции, то сейчас этот круг значительно расширился. То есть, если в компании будет даже 1% государственного участия, то должностные лица таких компаний будут привлекаться по коррупционным статьям», – сказала А.Жарова.

По словам советника председателя Агентства, к числу таких лиц согласно Закону «О противодействии коррупции» относятся лица, обладающие организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в компаниях с любой долей участия государства. Как правило, это первые руководители и главные бухгалтеры. С недавнего времени к этой категории также отнесены руководители структурных подразделений в субъектах квазигосударственного сектора, ответственные за закупки и реализацию проектов, финансируемых из бюджета и Нацфонда.

«Таким образом, исключение из Уголовного кодекса так называемой «вилки в 50% доли участия государства», для вышеуказанной категории лиц усиливает правовые последствия в случае совершения ими коррупционных преступлений. Помимо основного наказания в виде штрафа, ограничения либо лишения свободы будет назначаться дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества. Еще ряд поправок, усиливающих ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе, сейчас рассматривается в Парламенте», – сообщила А.Жарова.

По ее словам, предполагается внесение поправок в Трудовой кодекс в части установления запрета на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление. По действующему законодательству такое ограничение касается лишь поступления на должности, связанные с исполнением управленческих функций. Кроме этого, предлагается норма, обязывающая работодателя расторгать договор с работником квазигосударственного сектора, в случае совершения им коррупционного преступления. Данное требование сейчас не имеет обязательный характер и лица, осужденные за коррупцию, на усмотрение работодателя могут продолжать работать в квазигосударственной организации. Такая лазейка в законе может иметь негативные последствия в плане репутации, как отдельной взятой компании, так и, в целом, для госсектора.