+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Корреспондент МИА «Казинформ» занял первое место в конкурсе «Шаңырақ»

13 Ноября 2019 18:49
Поделиться:
Корреспондент МИА «Казинформ» занял первое место в конкурсе «Шаңырақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках прошедшего медиа-форума Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие» в столице наградили победителей ежегодного творческого конкурса «Шаңырақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы проходит в Караганде
Победительницу конкурса «Қазақ ханымы» выбрали в Алматы Международный конкурс скрипачей «SHABYT-INSPIRATION» пройдет в Нур-Султане Победитель конкурса «Бала дауысы» назван в Алматы

Цель конкурса «Шаңырақ» - содействие развитию отечественной журналистики, поощрение журналистов, участвующих в освещении мероприятий, проектов и направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

В номинации «Лучший аналитический материал, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства» на тему «Жастар жылы – даңғыл жол» третье место присудили сразу троим участникам конкурса: редактору-ведущему ТОО «Қазақ радиолары» Альмире Елимсары, главному редактору портала assembly.kz АО «Казконтент» Руслану Бегену, корреспонденту сайта tazael.kz Бейбиту Оспану.

В номинации «Лучший материал, раскрывающий ключевые направления культурно-просветительского проекта «Қазақтану» II место заняли: журналист Международной газеты Túrkistan Елдос Токтарбай, специальный корреспондент национального телеканала Qazaqstan Асима Букарбаева, корреспондент телеканала Kazakh TV Зарина Асанова.

I место в номинации «Лучший материал, посвященный пропаганде и расширению сферы применения государственного языка» завоевали корреспондент-аналитик казахской редакции Международного информационного агентства «Казинформ» Руслан Габбасов, корреспондент отдела новостей телеканала «Хабар-24» Ақсәуле Байменшина, редактор газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер.

Специальным призом была награждена газета «Егемен Қазақстан», которой в этом году исполнилось 100 лет.

Напомним, сегодня в Нур-Султане состоялся V международный медиа-форум Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие».








Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив