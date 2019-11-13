Корреспондент МИА «Казинформ» занял первое место в конкурсе «Шаңырақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках прошедшего медиа-форума Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие» в столице наградили победителей ежегодного творческого конкурса «Шаңырақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель конкурса «Шаңырақ» - содействие развитию отечественной журналистики, поощрение журналистов, участвующих в освещении мероприятий, проектов и направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

В номинации «Лучший аналитический материал, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства» на тему «Жастар жылы – даңғыл жол» третье место присудили сразу троим участникам конкурса: редактору-ведущему ТОО «Қазақ радиолары» Альмире Елимсары, главному редактору портала assembly.kz АО «Казконтент» Руслану Бегену, корреспонденту сайта tazael.kz Бейбиту Оспану.

В номинации «Лучший материал, раскрывающий ключевые направления культурно-просветительского проекта «Қазақтану» II место заняли: журналист Международной газеты Túrkistan Елдос Токтарбай, специальный корреспондент национального телеканала Qazaqstan Асима Букарбаева, корреспондент телеканала Kazakh TV Зарина Асанова.

I место в номинации «Лучший материал, посвященный пропаганде и расширению сферы применения государственного языка» завоевали корреспондент-аналитик казахской редакции Международного информационного агентства «Казинформ» Руслан Габбасов, корреспондент отдела новостей телеканала «Хабар-24» Ақсәуле Байменшина, редактор газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер.

Специальным призом была награждена газета «Егемен Қазақстан», которой в этом году исполнилось 100 лет.

Напомним, сегодня в Нур-Султане состоялся V международный медиа-форум Ассамблеи народа Казахстана «СМИ и общественное согласие».



























