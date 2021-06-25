Корреспондент МИА «Казинформ» стал победителем конкурса «Аманат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наградили победителей конкурса среди журналистов «Аманат», организованного Сенатом Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы, в этом году на конкурс поступило около 100 журналистских работ. Все работы отличались высоким качеством. Комиссия выбрала среди них самые лучшие. Были отмечены также и региональные СМИ.

По решению компетентного жюри победителями в номинации «Лучший телевизионный материал» стали Индира Жылкайдарова (агентство «Хабар») и Светлана Пенькова (Первый канал «Евразия»), в номинации «Лучший радиоматериал» первое место завоевал – Дулат Абибуллаев («Qazaq radiosy»), в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» победителями стали коллектив газеты «Атырау» и журналист Оксана Скибан (газета «Литер»), лучшей интернет-публикацией признаны работы Марлана Жиембая (МИА «Казинформ») и Евгения Федотова (Kazpravda.kz), в номинации «Лучшая публикация в социальных сетях» победителем стала работа Нартая Аралбайулы, а в номинации «Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости Казахстана» отмечены Жолдыбай Базар (газета («Егемен Қазақстан») и коллектив телеканала «Хабар 24», специальная премия за вклад в развитие парламентской журналистики присуждена Эльдару Нуруллину (новостной портал «Экспресс-К»).

В текущем году были впервые учреждены специальные номинации имени известного журналиста Нұртілеу Иманғалиұлы и Михаила Дорофеева. Всем известен вклад этих двух личностей в развитие отечественной журналистики.

Так, первая премия за вклад в развитие казахстанской журналистики досталась известному телевизионному журналисту Жайне Сламбек (национальный телеканал «Qazaqstan») и специальная премия за лучший аналитический материал им. Михаила Дорофееева присуждена Юрию Масанову (Kursiv.kz) .