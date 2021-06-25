18:03, 24 Июнь 2021 | GMT +6
Корреспондент ИА «BaigeNews.kz» стал победителем премии URKER-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспондент информационного агентства «BaigeNews.kz» Ануар Абдрахманов стал победителем Национальной премии «URKER-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В номинации «Лучший репортаж года» победителем стал Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz. Статуэтку победителю вручил главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат.
«Действительно, репортаж – самый необходимый жанр. В репортаже отражается высокий уровень профессионализма. Активность и отважность корреспондента. Лучшим репортажем года признан материал корреспондента ИА «BaigeNews.kz» Ануара Абдрахманова», - сказал Даурен Куат.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021».
Как сообщалось ранее, лучшим новостным порталом года признан сайт Международного информационного агентства «Казинформ» inform.kz.