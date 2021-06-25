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    18:03, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Корреспондент ИА «BaigeNews.kz» стал победителем премии URKER-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспондент информационного агентства «BaigeNews.kz» Ануар Абдрахманов стал победителем Национальной премии «URKER-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В номинации «Лучший репортаж года» победителем стал Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz. Статуэтку победителю вручил главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат.

    «Действительно, репортаж – самый необходимый жанр. В репортаже отражается высокий уровень профессионализма. Активность и отважность корреспондента. Лучшим репортажем года признан материал корреспондента ИА «BaigeNews.kz» Ануара Абдрахманова», - сказал Даурен Куат.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021».

    Как сообщалось ранее, лучшим новостным порталом года признан сайт Международного информационного агентства «Казинформ» inform.kz.


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