Корреспондент ИА «BaigeNews.kz» стал победителем премии URKER-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспондент информационного агентства «BaigeNews.kz» Ануар Абдрахманов стал победителем Национальной премии «URKER-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В номинации «Лучший репортаж года» победителем стал Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz. Статуэтку победителю вручил главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат.

«Действительно, репортаж – самый необходимый жанр. В репортаже отражается высокий уровень профессионализма. Активность и отважность корреспондента. Лучшим репортажем года признан материал корреспондента ИА «BaigeNews.kz» Ануара Абдрахманова», - сказал Даурен Куат.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021».

Как сообщалось ранее, лучшим новостным порталом года признан сайт Международного информационного агентства «Казинформ» inform.kz.