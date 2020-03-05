Корректно и вежливо обращаться с гражданами учат карагандинских полицейских

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде среди сотрудников следственных подразделений проводят совещания, где обсуждается вопрос взаимодействия полиции с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 4 по 5 февраля на базе Карагандинской юридической академии МВД РК проходит кустовое совещание следственных подразделений МВД РК. Оно организовано в рамках поручения министра внутренних дел генерал-майора полиции Ерлана Тургумбаева о повышении уровня доверия населения к сотрудникам полиции.

«Мы планируем обсудить с руководителями отделов следствия и дознания первоочередные вопросы. Один из них - взаимодействие полиции с населением, качественное и быстрое рассмотрение обращений наших граждан. Сейчас в свете того, что политика нашего государства направлена на создание «слышащего» государства мы должны на всех уровнях учить сотрудников - не только рядовых, но и руководителей - вежливо и корректно обращаться с гражданами, быть настоящими слугами своего народа. Главная задача в расследовании уголовных дел - поиск истины, соблюдение конституционных прав граждан, так как в руках следователей судьбы людей», - говорит начальник Следственного департамента МВД РК полковник полиции Санжар Адилов.

На семинаре выступят ведущие прокуроры, судьи, а также ученые и преподаватели юридической академии.