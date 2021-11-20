Корректировку данных по программе арендного жилья для молодежи проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проведут корректировку данных по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт управления жилья и жилищной инспекции столицы.

«Уважаемая молодежь города Нур-Султан!

22 ноября 2021 года к вам на номер телефона, который вы указали при регистрации на портале qatysu.zhilfond.kz, будет отправлено смс-уведомление о статусе вашей заявки», - говорится в публикации.

Претендентов на арендное жилье информируют, что означают статусы:

Статус «Допущен к участию» означает, что заявитель приложил полный перечень документов и соответствует условиям программы, нужно только ждать результатов отбора по баллам, но при желании можно дополнить свою заявку в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz.

Статус «Необходима корректировка» означает, что заявитель приложил неполный перечень документов и нужно предоставить недостающие. В своем личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz можно увидеть комментарии модератора и узнать, каких документов не хватает. Откорректировать свою заявку нужно 23 ноября с 9:00 до 23:59.

Статус «Отказано» означает, что заявитель не соответствует условиям программы. К примеру, отсутствует постоянная адресная регистрация за последние два года, есть имущество, недостаточно доходов и т.д. С причиной отказа подробнее можно будет ознакомиться на портале в личном кабинете. Заявители со статусом «отказано» не могут редактировать заявку и предоставить дополнительные документы.

«Важно! Доступ в личный кабинет на портале qatysu.zhilfond.kz будет возможен 22 ноября 2021 года для ознакомления с комментариями модератора без возможности редактирования и 23 ноября 2021 года будет открыт доступ для редактирования заявки, чтобы доложить документы при необходимости. Зайти в личный кабинет можно будет неограниченное количество раз в указанные дни, но вложить файлы и подписать ключом ЭЦП вы можете только один раз!

Смс уведомление будет отправлено на номер телефона, который вы указали при подаче заявки, в личном кабинете на портале вы сможете увидеть данные, которые вы сами заполнили. В случае, если Вы указали некорректный номер, смс вы не получите», - говорится в публикации.