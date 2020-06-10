Корректировать индикаторы госпрограмм запретят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При планировании бюджета не проводится оценка экономической эффективности бюджетных расходов. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время подготовлены меры по совершенствованию системы государственного планирования. Будет запрещена корректировка индикаторов государственных программ и стратегических планов. В государственных программах будут предусмотрены виды встречных обязательств предпринимателей, получающих финансовую поддержку», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, по его словам, Правительство внесет в Мажилис Парламента законопроект о внесении изменений и дополнений в бюджетное законодательство.

«В данном проекте предлагается пересмотреть механизм стратегического и бюджетного планирования, вводится норма проведения оценки ожидаемого экономического эффекта от бюджетных инвестиций, открытие специального счета в органах казначейства операторам, предоставляющим меры государственной поддержки предпринимателям. Все предложенные поправки направлены на улучшение бюджетного процесса», - заключил министр.