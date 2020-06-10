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Корректировать индикаторы госпрограмм запретят в Казахстане

10 Июня 2020 11:15
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Корректировать индикаторы госпрограмм запретят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При планировании бюджета не проводится оценка экономической эффективности бюджетных расходов. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время подготовлены меры по совершенствованию системы государственного планирования. Будет запрещена корректировка индикаторов государственных программ и стратегических планов. В государственных программах будут предусмотрены виды встречных обязательств предпринимателей, получающих финансовую поддержку», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, по его словам, Правительство внесет в Мажилис Парламента законопроект о внесении изменений и дополнений в бюджетное законодательство.

«В данном проекте предлагается пересмотреть механизм стратегического и бюджетного планирования, вводится норма проведения оценки ожидаемого экономического эффекта от бюджетных инвестиций, открытие специального счета в органах казначейства операторам, предоставляющим меры государственной поддержки предпринимателям. Все предложенные поправки направлены на улучшение бюджетного процесса», - заключил министр.


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Ключевые слова: Мажилис, Минфин РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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