Коррекционный центр для особенных детей открылся в Абайском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Особенные дети Абайского района смогут бесплатно посещать кабинет психолого-педагогической коррекции. В Карагандинской области это уже пятый коррекционный центр, открытый в рамках проекта «Разные - равные». Инициаторами выступают Управление образования и благотворительный фонд «Дара», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинском регионе более 11 500 детей с особыми потребностями. Из них 681 ребёнок проживает в Абайском районе. Поэтому открытие центра как нельзя кстати. Здесь особенные дети и их родители получат комплексную квалифицированную помощь от команды специалистов.

«В центре будут работать дефектологи, психологи, логопед и ЛФК. На сегодняшний день в штате 7 сотрудников, но планируется расширение. Сейчас уже 30 человек записались на занятия. При отделе занятости и социальных программ тоже есть коррекционный центр. Там сегодня занимаются 63 ребёнка до 18 лет», - рассказала заместитель акима Абайского района Клара Кабдуалиева.

Услуги специалисты будут оказывать бесплатно. В коррекционном кабинете есть все необходимые дидактические материалы, методические пособия, а также средства альтернативной коммуникации. Тут же действует комната Монтессори. Ежегодно центр может обслуживать от 100 до 150 особенных детей. Один курс рассчитан от трёх месяцев до года. При необходимости его можно продлить.

«Хочу выразить благодарность за открытие такого центра в нашем районе. Моему ребёнку 2,5 года, очень сложно возить его в Караганду. А здесь такой замечательный центр, хорошее оснащение, тёплая встреча. Будем с нетерпением ждать начала занятий», - говорит жительница Абая Эльмира Юсупова.