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    07:45, 12 Август 2023 | GMT +6

    Коррекционный центр для детей откроется в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Коррекционный центр для детей с ментальными нарушениями откроется в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, дневной стационар, который будет открыт на базе центра оказания специальных социальных услуг №3, сможет обслуживать одновременно 30 детей. В новом учреждении, помимо пациентов центра оказания специальных социальных услуг №3, бесплатное лечение смогут получить дети с диагнозом аутизм и ДЦП, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

    Специалисты будут работать с ребятами индивидуально. По стандарту на каждого ребенка отводится три часа в день. В итоге каждый ребенок пройдет 45-дневный курс лечения.
    «Специалисты центра прошли полную переподготовку. В дальнейшем, в случае необходимости, будет предусмотрено расширение штата. Мы провели капитальный ремонт одного блока для дневного коррекционного стационара. На данный момент все строительные работы завершены. Мы планируем открыть его в сентябре, после установки необходимого оборудования», – сообщила руководитель центра оказания специальных социальных услуг №3 Анар Маратова.
    Теги:
    Образование Дети Атырау
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