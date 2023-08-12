Коррекционный центр для детей откроется в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Коррекционный центр для детей с ментальными нарушениями откроется в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, дневной стационар, который будет открыт на базе центра оказания специальных социальных услуг №3, сможет обслуживать одновременно 30 детей. В новом учреждении, помимо пациентов центра оказания специальных социальных услуг №3, бесплатное лечение смогут получить дети с диагнозом аутизм и ДЦП, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Специалисты будут работать с ребятами индивидуально. По стандарту на каждого ребенка отводится три часа в день. В итоге каждый ребенок пройдет 45-дневный курс лечения.«Специалисты центра прошли полную переподготовку. В дальнейшем, в случае необходимости, будет предусмотрено расширение штата. Мы провели капитальный ремонт одного блока для дневного коррекционного стационара. На данный момент все строительные работы завершены. Мы планируем открыть его в сентябре, после установки необходимого оборудования», – сообщила руководитель центра оказания специальных социальных услуг №3 Анар Маратова.