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    Коррекционную школу построят в Петропавловске

    18 Августа 2022 11:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят коррекционную школу. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима области, готовится проект строительства учебного заведения в Петропавловске. Школа будет рассчитана на 300 мест, со спальным корпусом.

    «В прошлом году в Петропавловске открыли школу на 900 мест, снизили нагрузку на школы в центре города. Две школы строят в Тайыншинском районе», - отметил на заседании акимата К.Аксакалов.

    Руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что в этом году на проведение капитального ремонта 26 объектов образования выделили более 2,4 млрд тенге по программе «Ауыл - ел бесігі» и из областного бюджета.

    «В основном ведутся комплексные работы: замена кровли, оконных блоков, ремонт системы отопления, электроснабжения, внутренняя и наружная отделка. Созданы мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение качества и график выполнения ремонтных работ», - сказал Н.Жашибеков.

    К. Аксакалов добавил, что с учетом нынешних 26 объектов по области будут капитально отремонтированы 70% школ.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Акимат #Строительство #Петропавловск
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