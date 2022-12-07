Корпоративный подоходный налог введут для цифровых майнеров в РК

7 Декабря 2022, 15:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О цифровых активах Республики Казахстан» и сопутствующие законопроекты одобрили депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Майнеры могут приобрести электроэнергию из общей энергосистемы только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения, торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам», - сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты при обсуждении законопроектов.

Касательно вопроса лицензирования майнинга, предлагается ввести две категории:

1) цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой: центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности.

2) владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.

По словам спикера, будет внедрен корпоративный подоходный налог цифрового майнера. Рассчитываться он будет с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения.

Также внедрят корпоративный подоходный налог майнинг-пула с полученной комиссии за оказанные услуги и налог от прироста стоимости для физических лиц при осуществлении операции с криптовалютой; корпоративный подоходный налог с криптобирж как субъектов предпринимательской деятельности (криптобиржи выводятся из льготного режима налогообложения МФЦА в части КПН).

«Законопроектом, кроме обязательной аккредитации, вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдению правил информационной безопасности», - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что специальный налоговый режим введут для онлайн-платформ в Казахстане.

Фото: 99cripto.com.br