Корпоратив на 200 человек пресекла мобильная группа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений продолжают работать в усиленном режиме. Так, в одном из столичных ресторанов пресекли проведение корпоратива с участием 200 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

За два выходных дня, 20 и 21 марта, мобильные группы выявили нарушения карантинных ограничений в более 10 заведениях, расположенных в четырех районах столицы.

Так, в ресторане «Porta fortuna», который находится в районе Байконыр, 20 марта проводился корпоратив с участием 200 гостей.

Вместе с тем, несмотря на установленный постановлением санврача города режим работы, караоке зал «Рыба моей мечты» и гриль бар «Шашлыкофф» принимали посетителей после 22.00 часов. Аналогичное нарушение допустил и ресторан-караоке «ALANYA» в Есильском районе.

За два дня в районе Сарыарка мобильные группы выявили нарушения у 6 заведений.

К примеру, ресторан «Гаухартас» в 22.50 часов продолжал принимать посетителей, к тому же на момент проверки в заведении находилось 110 человек. В двенадцатом часу ночи функционировали также караоке бар «Дольче» и ресторан «Хива», что является грубым нарушением карантинных ограничений. В запрещенное время оказались открытыми и лаунждж бары «Шербет», «Sky Smoke», ночной клуб «Нирвана».

В районе Алматы режим работы нарушили три объекта общепита - бары «The Dubliner», «Спасибо пацанам» и кафе «Чим-чим».

Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Мобильные группы по выявлению нарушений режима карантина переведены на усиленный режим работы. В столице эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 все еще оценивается как нестабильная, поэтому горожан убедительно просят воздержаться от посещения мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома.