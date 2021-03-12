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    12:57, 12 Март 2021 | GMT +6

    Корпорацию Alibaba в Китае намерены оштрафовать на $975 миллионов

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Антимонопольные регуляторы Китая намереваются наложить рекордный штраф на Alibaba Group Holding Ltd из-за подозрений в антиконкурентных действиях компании, сообщает Reuters со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

    Размер штрафа может превысить 975 миллионов долларов. Именно такую сумму выплатила американская компания Qualcomm в 2015 китайскому правительству в связи с антиконкурентной практикой. Регуляторами также рассматривается вопрос о передачи некоторых активов компании, не имеющих отношения к ее основной деятельности - онлайн-торговле.

    Бизнес-империя Джека Ма находится под пристальным наблюдением китайских регуляторов после того, как в конце октября прошлого года Ма резко высказался о регулирующей системе страны.

    В конце декабря 2020 года Государственное управление по регулированию рынка Китайской Народной Республики инициировала антимонопольное расследование против компании Alibaba.

    О расследовании стало известно после того, как властями Пекина было остановлено размещение акций в 37 миллиардов долларов Ant Group, дочерней компании Alibaba Group.

    Также сообщается, что компания подверглась критике со стороны конкурентов и покупателей из-за якобы запрета продавцам регистрироваться на других площадках онлайн-торговли.


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