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Корова напала на людей в центре Костаная
11 Июля 2022 19:28

Корова напала на людей в центре Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Попытка полицейских подойти к животному успехом не увенчалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Белая корова в центре Костаная сбила с ног нескольких человек, троим нанесла травмы. Сейчас животное находится в одном из дворов города.

Поймать животное и усмирить его пока не удалось и полицейским. Всех детей попросили зайти домой и не рисковать своим здоровьем, потому что не ясно, как будет вести себя животное.

Как сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, поступило три вызова от пострадавших.

«Трое пострадавших. Два перелома и один ушиб. Мужчина получил перелом бедра, еще одна пострадавшая с переломом лучевой кости, у другой женщины ушибы», - сообщила она.





Фото: kstnews.kz


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Автор:
Корреспондент
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