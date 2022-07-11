11 Июля 2022 19:28
Корова напала на людей в центре Костаная
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Попытка полицейских подойти к животному успехом не увенчалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Белая корова в центре Костаная сбила с ног нескольких человек, троим нанесла травмы. Сейчас животное находится в одном из дворов города.
Поймать животное и усмирить его пока не удалось и полицейским. Всех детей попросили зайти домой и не рисковать своим здоровьем, потому что не ясно, как будет вести себя животное.
Как сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, поступило три вызова от пострадавших.
«Трое пострадавших. Два перелома и один ушиб. Мужчина получил перелом бедра, еще одна пострадавшая с переломом лучевой кости, у другой женщины ушибы», - сообщила она.
Фото: kstnews.kz
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