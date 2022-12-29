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Коров на 4 млн тенге украл мужчина в Абайской области

29 Декабря 2022, 12:45
Коров на 4 млн тенге украл мужчина в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге украл коров скотник у жителя Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 ноября в ОП Кокпектинского района обратился 49-летний житель села Тассай, который сообщил, что с вольного выпаса пропали 14 коров. Сумма причиненного ущерба составила почти 4 млн тенге.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района был установлен 60-летний мужчина, работающий скотником в одном из КХ района. Злоумышленник во время поисков лошадей, принадлежащих КХ, увидел коров, пасущихся рядом с лошадьми. Мужчина угнал похищенный скот в Жарминский район.

Благодаря слаженной работы полицейских, скот возвращен законному владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188-1 ч.2 п.2 «Скотокрадство» УК РК.


Фото: polisia.kz

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