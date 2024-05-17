Короткий путь с юга страны в центр и на север появится в Костанайской области

На ремонт и реконструкцию дорог республиканского значения выделено 5 млрд тенге. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов акцентировал внимание на направлении Жезказган-Петропавловск, модернизация которой поможет сократить километраж для водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о дороге республиканского значения в направлении Жезказган-Петропавловск. Трасса пролегает через Аркалык.

Как уточнил глава региона, в этом году на данном участке параллельно с заменой водопропускных труб начинается средний ремонт дороги – от границы области Улытау до Аркалыка. Дорожная артерия должна быть закончена за несколько лет.

Уточняется, что благодаря этому сообщению, будет развиваться малый и средний бизнес, а водители и транспортные компании смогут сэкономить до 400 километров.