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    22:42, 16 Май 2024 | GMT +6

    Короткий путь с юга страны в центр и на север появится в Костанайской области

    трасса
    Фото: pexels

    На ремонт и реконструкцию дорог республиканского значения выделено 5 млрд тенге. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов акцентировал внимание на направлении Жезказган-Петропавловск, модернизация которой поможет сократить километраж для водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Речь идет о дороге республиканского значения в направлении Жезказган-Петропавловск. Трасса пролегает через Аркалык.

    Как уточнил глава региона, в этом году на данном участке параллельно с заменой водопропускных труб начинается средний ремонт дороги – от границы области Улытау до Аркалыка. Дорожная артерия должна быть закончена за несколько лет.

    Уточняется, что благодаря этому сообщению, будет развиваться малый и средний бизнес, а водители и транспортные компании смогут сэкономить до 400 километров.

    Теги:
    Дороги Петропавловск Ремонт Трассы Костанайская область Жезказган
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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