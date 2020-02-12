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Коронавирусу из Китая присвоено официальное название

12 Февраля 2020 09:40
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Коронавирусу из Китая присвоено официальное название

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Глава ВОЗ озвучил во вторник официальное название нового коронавируса в Китае - COVID-19. Это сокращение от слов Coronavirus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом»), а также указание на год возникновения вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация выбрала название, которое не относится к центральному городу Китая, Уханю - эпицентру пневмониеоподобной болезни, или стране в целом, согласно международным соглашениям.

«В соответствии с принятыми в ВОЗ принципами название «не должно относиться к географическому положению, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием», - сказал он.

Что касается вакцин против коронавируса, Тедрос отметил, что первая вакцина может быть готова через 18 месяцев, поэтому необходимо сделать все, используя имеющееся средства для борьбы с этим вирусом, готовясь к долгосрочным последствиям.

«Разработка вакцин и медицинских препаратов является одной из важных частей программы исследований», - сказал руководитель ВОЗ, добавив, что разработка вакцин «займет время».


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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