Коронавирусом заразился примерно каждый 30-й житель Земли

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Заболеваемость ковидом в мире остается на уровне конца августа - вторую неделю подряд в мире выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 273 млн человек. Таким образом, им заразился каждый 30-й житель планеты, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют.

При этом смертность из-за инфекции в мире снижается - за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Где заболеваемость растет

В США в сутки регистрируют около 140 тыс. случаев заражения - больше, чем где бы то ни было в мире. За последнюю неделю заболеваемость в Соединенных Штатах выросла почти на 30%. При этом только в штате Нью-Йорк в день выявляют уже свыше 20 тыс. заразившихся, что стало максимумом с начала пандемии.

В Великобритании в последние дни сообщают о максимальном приросте числа заболевших - за последние сутки в стране подтвердили коронавирус у 93 тыс. человек. Для сравнения, прежние максимумы, зафиксированные в январе, находились в районе 67 тыс. новых случаев в сутки.

Во Франции темпы распространения инфекции за неделю выросли на 20%, и сейчас там регистрируют свыше 65 тыс. заражений каждый день. По этому показателю республика заняла третье место в мире.

Быстро ухудшается ситуация и в некоторых соседних странах: в Италии заболеваемость увеличилась на треть, а в Испании - сразу в полтора раза.

Продолжается мощная вспышка в Южно-Африканской Республике, где получил широкое распространение новый штамм «омикрон», - за неделю число выявляемых случаев подскочило на 50%. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ЮАР уже не является страной с наибольшим числом заразившихся именно «омикроном».

Где ситуация улучшается

В странах Восточной Европы, переживших очередную мощную волну эпидемии осенью, заболеваемость продолжает снижаться. Например, в Румынии в последнее время темпы распространения инфекции упали сразу в 20 раз, и теперь там регистрируют около тысячи случаев заражения в сутки. На Украине с ноября число выявляемых случаев снизилось втрое, в Чехии - в два с половиной раза.

Где-то спад не такой быстрый - например, в Польше по сравнению с концом ноября стали регистрировать примерно на 30% меньше инфицированных, а в России - на 15-20%.

Спад начался и в некоторых странах Западной Европы: так, в Германии он с конца осени составил 40%, в Бельгии - 50%, Нидерландах - 60%.

Смертность

Соединенные Штаты вновь вышли на первое место в мире по числу регистрируемых летальных исходов из-за ковида - на этой неделе там фиксировали в среднем 1,2 тыс. смертей в день. Следом идет Россия, где этот показатель опустился до 1,1 тыс.

Резко выросла смертность в Германии (привиты более 70% жителей) - впервые с февраля там умирают свыше 500 заболевших в сутки. Во Франции и Италии показатель превысил 200 и 100 соответственно, что для обеих стран является максимумом с мая.

В ЮАР, несмотря на резкий подъем заболеваемости, пока не фиксируется рост смертности. Это, в частности, позволило ряду экспертов утверждать, что «омикрон» может переноситься легче предыдущих штаммов коронавируса, а властям страны - не ужесточать ограничительные меры из-за очередной вспышки инфекции.