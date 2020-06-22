Коронавирусом заразились более 1300 сотрудников мясокомбината в Германии

ДЮССЕЛЬДОРФ. КАЗИНФОРМ - По данным на воскресенье, результаты теста 1331 сотрудника мясоперерабатывающего завода на северо-западе Германии оказались положительными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Несмотря на то, что анализы 1300 рабочих мясоперерабатывающего завода на северо-западе Германии дали положительный результат на коронавирус, государственный премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявил, что введение нового режима карантина в районе пока еще не требуется.

Существует «огромный риск пандемии», заявил Лашет на пресс-конференции в воскресенье. Тем не менее, инфекция на бойне Tönnies в Реда-Виденбрюк, недалеко от Билефельда, в настоящее время локализована.

Хотя «мы не можем исключить введение карантина в дальнейшем, пока мы делаем все от нас зависящее, чтобы инфекция не распространилась на население в целом, мы можем использовать другие, более целенаправленные меры», добавил он.

По данным местных органов здравоохранения, по состоянию на воскресенье результаты 1331 сотрудника завода, многие из которых из Румынии или Болгарии, дали положительный результат. Около 6500 работников и членов их семей отправлены на карантин.

Местные власти заявили, что вирус, возможно, быстро распространился среди рабочих, потому что многие из них живут вместе в тесных жилых помещениях, предоставленных компанией.

Уровень прироста новых случаев заражения коронавирусом в Германии в субботу подскочил до 1,79, что является резким увеличением по сравнению с 1,06 зарегистрированного днем ранее, что намного выше уровня, необходимого для его сдерживания в долгосрочной перспективе, заявили в Институте Роберта Коха (RKI).