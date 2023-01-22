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Коронавирусом заболели 58 человек в Казахстане за сутки

22 Января 2023, 10:24
Коронавирусом заболели 58 человек в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 22 января лечение от КВИ продолжают получать 1 836 человек (–1 698+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном – 1 697 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса.

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