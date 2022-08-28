Коронавирусом заболели 547 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 83,
в городе Алматы – 51,
в городе Шымкенте – 1,
в Абайской области - 10,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 15,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 73,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 22,
в Павлодарской области – 33,
в СКО – 36,
в Туркестанской области – 2,
в Улытауской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев.