28 Августа 2022 08:22

Коронавирусом заболели 547 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 83,

в городе Алматы – 51,

в городе Шымкенте – 1,

в Абайской области - 10,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 73,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2,

в Улытауской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев.