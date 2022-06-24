15:37
24 Июня 2022 10:00
Коронавирусом заболели 54 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 8,
в городе Алматы – 38,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев.
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