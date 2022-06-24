24 Июня 2022 10:00

Коронавирусом заболели 54 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 8,

в городе Алматы – 38,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев.