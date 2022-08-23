Коронавирусом заболели 328 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 70,

в городе Алматы – 40,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 23,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области - 10,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 9,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 26,

в Карагандинской области – 74,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 20,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.