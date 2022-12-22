Коронавирусом заболели 282 казахстанца за сутки

22 Декабря 2022, 08:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 282 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

21 декабря сообщалось о 259 заболевших коронавирусом, днем ранее, 20 декабря – о 182.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 400 тысяч 950 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 485 человек.