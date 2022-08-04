Коронавирусом заболели 2792 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 847,
в городе Алматы – 435,
в городе Шымкенте – 41,
в Акмолинской области – 123,
в Актюбинской области – 70,
в Алматинской области – 57,
в Жетысуской области - 122,
в Атырауской области – 63,
в ВКО – 36,
в Абайской области - 43,
в Жамбылской области – 59,
в ЗКО – 134,
в Карагандинской области – 361,
в Улытауской области - 62,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 41,
в Павлодарской области – 99,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.