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Коронавирусом заболели 2792 человека в Казахстане
4 Августа 2022 08:21

Коронавирусом заболели 2792 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 847,

в городе Алматы – 435,

в городе Шымкенте – 41,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 57,

в Жетысуской области - 122,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 36,

в Абайской области - 43,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 361,

в Улытауской области - 62,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 99,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.


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