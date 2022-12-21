Коронавирусом заболели 259 казахстанцев за сутки
21 Декабря 2022, 08:18
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 259 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
20 декабря сообщалось о 182 заболевших коронавирусом.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 400 тысяч 668 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 467 человек.
Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 234 человека в Казахстане.
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