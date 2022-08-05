Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Коронавирусом заболели 2579 человек в Казахстане
5 Августа 2022 08:21

Коронавирусом заболели 2579 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 733,

в городе Алматы – 430,

в городе Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области – 52,

в Алматинской области – 50,

в Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 21,

в Абайской области - 38,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 112,

в Карагандинской области – 375,

в Улытауской области - 80,

в Костанайской области – 93,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 52,

в Павлодарской области – 95,

в СКО – 58,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.


Новости по теме
Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев
Более 890 человек лечатся от КВИ в домашних условиях в Атырауской области
Ковид в мире: заболеваемость в Европе снижается на фоне роста случаев в отдельных регионах
Читайте также
Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев
Носить маски рекомендуют только людям с ослабленным иммунитетом - фейк
Более 890 человек лечатся от КВИ в домашних условиях в Атырауской области
Случаев кори не выявлено в этом году - Минздрав РК
Более 400 детей заболели коронавирусом в Казахстане
Ковид в мире: заболеваемость в Европе снижается на фоне роста случаев в отдельных регионах
Более 4% обследованных столичных школьников взяты на диспансерный учет
Уголовные дела завели по факту ввоза поддельных лекарств в Казахстан
Популярное
1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
3 Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
4 Преступная схема по постановке на учет более полусотни авто пресечена в Шымкенте
5 Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив