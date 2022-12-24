Коронавирусом заболели 257 казахстанцев за сутки

24 Декабря 2022, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 257 человек, а 10 казахстанцев заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

23 декабря сообщалось о 271 заболевшем коронавирусом, днем ранее, 22 декабря – о 282.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 401 тысяч 478 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 500 человек.