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Коронавирусом заболели 2414 человек в Казахстане
1 Августа 2022 08:21

Коронавирусом заболели 2414 человек в Казахстане

НУР‑СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 947,

в городе Алматы – 464,

в городе Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 101,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 44,

в Жетысуской области - 42,

в Атырауской области – 41,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 35,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 40,

в Карагандинской области – 367,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области – 26,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 55,

в СКО – 27,

в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая.


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