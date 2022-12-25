Коронавирусом заболели 233 казахстанца за сутки

25 Декабря 2022, 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 233 человека, а 10 казахстанцев заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

24 декабря сообщалось о 257 заболевших коронавирусом, днем ранее, 23 декабря – о 271.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 401 тысяч 711 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 510 человек.