Коронавирусом заболели 182 казахстанца за сутки

20 Декабря 2022, 08:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 182 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

19 декабря сообщалось о 139 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 400 тысяч 409 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 459 человек.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 162 человека в Казахстане.