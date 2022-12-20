Коронавирусом заболели 182 казахстанца за сутки
20 Декабря 2022, 08:16
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 182 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
19 декабря сообщалось о 139 заболевших коронавирусом.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 400 тысяч 409 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 459 человек.
Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 162 человека в Казахстане.
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