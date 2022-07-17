17 Июля 2022 08:34
Коронавирусом заболели 1546 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 489,
в городе Алматы – 520,
в городе Шымкенте – 98,
в Акмолинской области – 25,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 82,
в Атырауской области – 27,
в ВКО – 17,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 74,
в Костанайской области – 19,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 11,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев.
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