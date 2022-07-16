16 Июля 2022 08:33

Коронавирусом заболели 1470 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 423,

в городе Алматы – 494,

в городе Шымкенте – 106,

в Акмолинской области – 27,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 132,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 54,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 81,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 10,

в Туркестанской области – 12.

Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай.