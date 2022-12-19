Коронавирусом заболели 139 казахстанцев за сутки

19 Декабря 2022, 08:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 139 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

18 декабря сообщалось о 140 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 400 тысяч 227 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 459 человек.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 215 человек в Казахстане.