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Коронавирусом заболели 120 казахстанцев за сутки

10 Января 2023, 08:47
Коронавирусом заболели 120 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 120 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

9 января сообщалось о 105 заболевшем коронавирусом, а 7 казахстанцев заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 329 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 624 человека.


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