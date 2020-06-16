Коронавирусом заболел заместитель акима Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов заболел COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с диагнозом коронавирус. В связи с повышением температуры Асхат Оралов сдал тест на КВИ, который дал положительный результат», - сообщила пресс-служба областного акимата.

Круг контактных лиц определён, ведётся эпидемиологическое расследование. Все работники областного акимата прошли тестирование на КВИ.

«Аким области продолжает работать согласно графику посредством видеоконференцсвязи. Все личные приёмы и встречи отменены», - добавили в облакимате.