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Коронавирусом заболел заместитель акима Павлодарской области
16 Июня 2020 11:25
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов заболел COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с диагнозом коронавирус. В связи с повышением температуры Асхат Оралов сдал тест на КВИ, который дал положительный результат», - сообщила пресс-служба областного акимата.
Круг контактных лиц определён, ведётся эпидемиологическое расследование. Все работники областного акимата прошли тестирование на КВИ.
«Аким области продолжает работать согласно графику посредством видеоконференцсвязи. Все личные приёмы и встречи отменены», - добавили в облакимате.
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