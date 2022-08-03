3 Августа 2022 08:21

Коронавирусом заболел 2661 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 949,

в городе Алматы – 446,

в городе Шымкенте – 51,

в Акмолинской области – 101,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 77,

в Жетысуской области - 57,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области - 41,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 344,

в Улытауской области - 8,

в Костанайской области – 81,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев.