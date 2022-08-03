Коронавирусом заболел 2661 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 949,
в городе Алматы – 446,
в городе Шымкенте – 51,
в Акмолинской области – 101,
в Актюбинской области – 70,
в Алматинской области – 77,
в Жетысуской области - 57,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 28,
в Абайской области - 41,
в Жамбылской области – 25,
в ЗКО – 98,
в Карагандинской области – 344,
в Улытауской области - 8,
в Костанайской области – 81,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области – 47,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 46,
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев.