6 Мая 2022 10:26

Коронавирусом за сутки заболели семь казахстанцев и 65 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане – 4, в Алматы – 2, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая. ⠀

По данным МВК полностью излечились от коронавирусной инфекции 65 человек. Из них в Нур-Султане – 3, в Алматы – 5, в Актюбинской области – 54, в ВКО – 2, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 252 человека от COVID-19.

