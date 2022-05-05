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Коронавирусом за сутки заболели 9 казахстанцев и 60 человек выздоровели
5 Мая 2022 10:22

Коронавирусом за сутки заболели 9 казахстанцев и 60 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане – 5, в Алматы – 2, в Шымкенте и Карагандинской области – по одному заболевшему. Всего в стране подтверждено 1 305 566 случаев.

Полностью излечились от коронавирусной инфекции 60 человек. Из них в Нур-Султане - 5, в Алматы - 6, в Актюбинской области - 47, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях - по одному выздоровевшему. Всего в республике выздоровело 1 291 187 человек.


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