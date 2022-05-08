8 Мая 2022 10:21

Коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане – 4, в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 592 случая.

По данным МВК, полностью излечились от коронавирусной инфекции 7 человек: в Нур-Султане - 4, в Восточно-Казахстанской области - 3. Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 366 человек.