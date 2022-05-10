Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Коронавирусом за сутки заболели 4 казахстанца и 5 человек выздоровели
10 Мая 2022 10:46

Коронавирусом за сутки заболели 4 казахстанца и 5 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане – 1, в Алматы – 2, в Жамбылской области - 1. Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая.

По данным МВК, полностью излечились от коронавирусной инфекции 5 человек: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 4. Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 450 человек.

Как сообщалось ранее, продолжают лечение от коронавируса 1243 казахстанца.




Читайте также
Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК
Свыше 124 тыс. кормящих женщин полностью привились против КВИ в Казахстане
Более 4,1 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса
Продолжают лечение от коронавируса 1243 казахстанца
Почти 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против КВИ
Вылечились от COVID-19 79 казахстанцев
Семь новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане
Ковидной пневмонией заболели 11 казахстанцев за сутки
Популярное
Узницу немецких концлагерей поздравили в Атырау
Единственный ветеран ВОВ в Кокшетау стал почетным гражданином города
Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек
Цветы к Вечному огню возложили в Таразе
Память павших в ВОВ солдат почтили в Караганде
Праздничный салют запустили ко Дню Победы в Нур-Султане
Крупный пожар распространился на жилые дома в Костанае
Ветеранам ВОВ помогают военнослужащие регионального командования Юг
Остались без крыши над головой 11 костанайских семей
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Концерт на дому устроили для 94-летнего ветерана ВОВ военные летчики в Актобе
Два жилых дома сгорели в Петропавловске
Атыраусцы отпраздновали 9 мая в парке Победы
День Победы в Узбекистане отмечают 236 ветеранов
Архив