10 Мая 2022 10:46

Коронавирусом за сутки заболели 4 казахстанца и 5 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане – 1, в Алматы – 2, в Жамбылской области - 1. Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая.

По данным МВК, полностью излечились от коронавирусной инфекции 5 человек: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 4. Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 450 человек.

Как сообщалось ранее, продолжают лечение от коронавируса 1243 казахстанца.











