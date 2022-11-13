Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Коронавирусом за сутки заболели 39 казахстанцев

13 Ноября 2022, 09:33
Коронавирусом за сутки заболели 39 казахстанцев
13 Ноября 2022, 09:33

Коронавирусом за сутки заболели 39 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным на 13 ноября 2022 года, количество заболевших коронавирусом в Казахстане за последние сутки составило 39 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Днем ранее сообщалось о 59 казахстанцах с КВИ.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 395 тыс. 319 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 245 человек.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 818 казахстанев.


Новости по теме
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков
Читайте также
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
112 казахстанцев с КВИ лечатся в стационарах
Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков
Носить маски членам избирательных комиссий во время выборов рекомендовала главсанврач РК
Более 1 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане
Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору