17 Октября 2022, 09:00
Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 12 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 394 287 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ - 90 119 человек.
Как сообщалось ранее, на 17 октября т.г. около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное