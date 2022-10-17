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Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
17 Октября 2022, 09:00

Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 12 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 394 287 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ - 90 119 человек.
Как сообщалось ранее, на 17 октября т.г. около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии.
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