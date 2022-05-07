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Коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели
7 Мая 2022 10:10

Коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по количеству заболевших и выздоровевших в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане – 6, в Алматы – 3, в Алматинской области – 1, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 584 случая.

По данным МВК, полностью излечились от коронавирусной инфекции 107 человек. Из них в Алматы - 8, в Акмолинской области - 1, в Актюбинской области - 61, в Карагандинской области - 37.

Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 359 человек.



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