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Коронавирусом в Казахстане заболели 2197 человек
6 Августа 2022 08:51

Коронавирусом в Казахстане заболели 2197 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 579,

в городе Алматы – 337,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 103,

в Актюбинской области – 74,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области - 74,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 33,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 341,

в Улытауской области - 25,

в Костанайской области – 88,

в Кызылординской области – 57,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 89,

в СКО – 47,

в Туркестанской области – 29. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 364 844 случая,

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