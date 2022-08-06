6 Августа 2022 08:51
Коронавирусом в Казахстане заболели 2197 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 579,
в городе Алматы – 337,
в городе Шымкент – 29,
в Акмолинской области – 103,
в Актюбинской области – 74,
в Алматинской области – 30,
в Жетысуской области - 74,
в Атырауской области – 43,
в ВКО – 33,
в Абайской области - 30,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 90,
в Карагандинской области – 341,
в Улытауской области - 25,
в Костанайской области – 88,
в Кызылординской области – 57,
в Мангистауской области – 39,
в Павлодарской области – 89,
в СКО – 47,
в Туркестанской области – 29. ⠀
Всего в стране подтверждено 1 364 844 случая,
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