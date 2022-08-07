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Коронавирусом в Казахстане заболели 1988 человек
7 Августа 2022 08:25

Коронавирусом в Казахстане заболели 1988 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане – 521,

в городе Алматы – 295,

в городе Шымкенте – 32,

в Акмолинской области – 106,

в Актюбинской области – 66,

в Алматинской области – 19,

в Жетысуской области - 31,

в Атырауской области – 39,

в ВКО – 33,

в Абайской области - 44,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 339,

в Улытауской области - 32,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 95,

в СКО – 33,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 1 366 832 случая,

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