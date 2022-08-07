7 Августа 2022 08:25
Коронавирусом в Казахстане заболели 1988 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 521,
в городе Алматы – 295,
в городе Шымкенте – 32,
в Акмолинской области – 106,
в Актюбинской области – 66,
в Алматинской области – 19,
в Жетысуской области - 31,
в Атырауской области – 39,
в ВКО – 33,
в Абайской области - 44,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 67,
в Карагандинской области – 339,
в Улытауской области - 32,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 36,
в Мангистауской области – 34,
в Павлодарской области – 95,
в СКО – 33,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 1 366 832 случая,
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