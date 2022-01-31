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Коронавирусом в Алматы стали чаще болеть дети

31 Января 2022 15:37
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Коронавирусом в Алматы стали чаще болеть дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доля заболевших коронавирусом детей до года составляет 22,8%. Об этом на онлайн-брифинге в РСК Алматы сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметила, что недельная заболеваемость КВИ увеличилась с 13 508 случаев на предыдущей до 14 213 случаев на прошлой неделе. Иными словами, пятая волна эпидемии КВИ на минувшей неделе продолжала нарастать.

«Но с 27 января зарегистрирована тенденция к стабилизации. Также хочу отметить и поблагодарить жителей Алматы за проявленную ответственность, ведь за неделю количество ревакцинированных увеличилось почти на 42 тысячи человек, или на 36%. Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорее сможем выйти из «красной» зоны и вернуться в прежний темп жизни», - уверена А. Калыкова.

По ее данным, в январе рост заболеваемости составил 40% с предыдущей недели, а с начала года - в 18 раз.

При этом число заболевших в возрасте 20-39 лет несколько снизилось - с 40% до 35%. После них чаще всего болеют люди в возрасте 40-59 лет (26%), 60 лет и старше (22%).

«На истекшей неделе зарегистрирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет - на 5,4% (с 1463 до 1920 случаев) и подростков - на 1% (с 388 до 589 случае), а также лиц старше 60 лет - на 3% (с 2530 до 3262 случаев). Среди детей до года, напротив, отмечается небольшое снижение - с 450 до 438 случаев, но их доля среди всех детей значительная - 22,8%», - привела данные спикер.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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