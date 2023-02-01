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Коронавирусом и ковидной пневмонией заболели 72 казахстанца за сутки

1 Февраля 2023, 08:37
Коронавирусом и ковидной пневмонией заболели 72 казахстанца за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 69 человек, а 3 казахстанцев заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

31 января сообщалось о 46 новых случаях заболевания коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 405 тысячи 917 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 704 человека.


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