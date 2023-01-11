Коронавирусом и ковидной пневмонией заболели 184 казахстанца за сутки

11 Января 2023, 08:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 175 человек, еще 9 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

10 января сообщалось о 120 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 504 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 633 человека.